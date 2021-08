Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé totalement relancé par Messi ?

Publié le 10 août 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que l’arrivée de Lionel Messi au PSG est imminente, elle pourrait bel et bien pousser Kylian Mbappé vers la sortie et le Real Madrid.

Déjà auteur d’un mercato XXL, le PSG serait en passe de réaliser le plus gros coup de son histoire en attirant Lionel Messi dans ses filets. En fin de contrat avec le FC Barcelone, la Pulga n’a pas pu prolonger en Catalogne. Mais quid de Kylian Mbappé dans cette histoire ? L'arrivée de l'Argentin au PSG pourrait être la raison d’un départ de Mbappé. Toujours suivi par le Real Madrid, l’attaquant français n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Et à un an de la fin de son bail, cela pourrait mal finir pour Paris.

« Le Real Madrid est obsédé par Mbappé »