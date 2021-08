Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Al-Khelaïfi… Comment le PSG a raflé la mise pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors qu’il est attendu à Paris en fin d’après-midi pour s’engager au PSG, Lionel Messi aurait choisi le club de la capitale pour plusieurs raisons dont le dévouement du Paris Saint-Germain afin de l’accueillir.

Après 10 longues années et quelques coups d’éclair sur le marché des transferts tels que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ou encore Neymar, QSI est enfin parvenu à réaliser l’un de ses grands rêves depuis le rachat du PSG à l’été 2011. En effet, c’est un secret de polichinelle d’affirmer que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux signatures qui font saliver les propriétaires du PSG depuis leur arrivée à Paris et l’une d’elles semble être sur le point de se concrétiser. En effet, à en croire les informations de L’Équipe ou encore de Téléfoot , Lionel Messi aurait donné son aval au PSG à propos de l’offre de contrat soumise par le club parisien en fin de semaine comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais comment le PSG est-il parvenu à rafler la mise dans la course à la signature de Lionel Messi '

Un choix porté sur le projet sportif du PSG

Tout d’abord, le choix de Lionel Messi se serait porté sur le projet sportif parisien selon Olé en plus de la proximité par avion entre Paris et Barcelone. En outre, le fait que l’effectif du PSG soit composé de joueurs comme Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes, avec qui Messi et sa femme Antonella entretiendraient des liens forts, auraient facilité le déménagement de la famille du sextuple Ballon d’or. Bien que le média argentin ait fait part des options Chelsea et Tottenham qui se seraient avérées tentantes aux yeux du joueur, la décision de Messi de rejoindre le PSG aurait été prise depuis plusieurs jours désormais et pas pour n’importe quelle raison.

Messi impressionné par le dévouement du PSG

Selon les informations divulguées par The Daily Telegraph , Lionel Messi et l’ensemble de ses proches auraient été impressionnés par la détermination du PSG à boucler cette opération cet été alors que le monde du football est frappé par une crise financière sans précédent depuis l’irruption du Covid-19, d’autant plus que bien que l’UEFA aient allégé sa politique financière ces derniers temps, le PSG reste sujet à d’éventuelles sanctions dans le cadre du Fair-play financier. En outre, le média britannique spécifie que la signature de Messi n’aurait initialement pas été prévue au budget estival du PSG, mais le club parisien a pu boucler cette opération grâce au fait qu’aucune indemnité de transfert n’ait été requise, le joueur étant libre de tout contrat.

Neymar, le facilitateur