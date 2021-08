Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Neymar… Pochettino est déjà sous pression !

Publié le 10 août 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors que le PSG semble être sur le point d’accueillir Lionel Messi avec qui il se serait totalement mis d'accord, Mauricio Pochettino jouerait très gros avec cette potentielle signature, à savoir son poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Le PSG est sur le point de réaliser un mercato estival galactique et en échange d’investissements défiant toute concurrence ! En effet, à ce jour, seul le transfert d’Achraf Hakimi a nécessité une indemnité de transfert, certes de 60M€ hors bonus, à l’Inter. Pour Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, tous sont arrivés libres de tout contrat et n’ont de ce fait obligé le PSG qu’à leur verser une prime à la signature. Il en va de même pour Lionel Messi qui est susceptible de déposer ses valises au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures après avoir trouvé un accord total avec le club parisien, avec une prime à la signature de 25M€ comme le10sport.com vous l’a révélé vendredi dernier ainsi qu’un salaire net annuel de 25M€. Cependant, l’Argentin se trouve toujours à Barcelone entouré de ses proches et de ses avocats comme Sky Sports l’a dévoilé lundi matin dans le but d’étudier toutes les options qui se présenteraient à lui et la belle proposition du PSG. Hormis l’aspect financier, le projet sportif parisien aurait conquis Lionel Messi d’après Olé ainsi que certains membres du vestiaire à l’instar d’Angel Di Maria et Leandro Paredes avec qui même sa famille serait proche. Mauricio Pochettino aurait lui aussi apporté sa pierre à l’édifice.

Pochettino en grand danger en cas d’échec sportif avec Messi !

Dans la foulée de l’annonce du FC Barcelone jeudi dernier du départ de Lionel Messi en raison de l’incapacité du géant catalan à assumer un nouveau contrat de son ancienne star, Lionel Messi se serait entretenu avec Mauricio Pochettino selon The Athletic. L’entraîneur du PSG serait l’une des raisons de l’imminente venue de son compatriote argentin Lionel Messi dans la capitale française. Cependant, cet énorme coup que le PSG a bouclé en interne pourrait avoir d’aussi grosses répercussions sur l’avenir de Mauricio Pochettino. Bien qu’il ait récemment été prolongé à son poste de coach parisien jusqu’en juin 2023 par ses dirigeants, le colossal effort consenti par le PSG pour faire venir Messi serait trop important pour que cette opération se solde par un échec sportif. C’est du moins ce que révèle The Daily Telegraph ce mardi. Les attentes seraient déjà particulièrement élevées à Paris concernant la réussite d’un trio magique composé de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. En cas d’échec de Pochettino à trouver la recette pour faire fonctionner cette attaque de folie, l’entraîneur du PSG le paierait plein pot et perdrait alors son poste d’après le média britannique. De quoi ajouter du piment dans cette opération déjà légendaire.

