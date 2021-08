Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce qui change tout pour Kamara !

Publié le 11 août 2021 à 23h30 par Th.B.

Alors qu’un gentlemen agreement aurait été passé entre le FC Séville et l’OM pour le transfert de Boubacar Kamara une fois que Jules Koundé aura été vendu, Pablo Longoria ne pourrait pas acter le départ du minot marseillais pour le moment pour une raison bien précise. Explications.

L’un des dossiers chauds de l’OM cet été, à savoir la vente de Boubacar Kamara, se trouverait entre les mains de Jules Koundé. En effet, l’international français pourrait être transféré à Chelsea ou dans un autre grand club européen d’ici la fin du mercato. Auquel cas les dirigeants du FC Séville songeraient alors à remplacer le défenseur central par Boubacar Kamara dont le contrat à l’OM court jusqu’en juin 2022 et pour qui une prolongation ne semble pas être dans les tuyaux à ce jour. C’est du moins la promesse que le directeur sportif sévillan Monchi, aurait formulé au président de l’OM. Cependant, Pablo Longoria ne pourrait pas boucler cette opération de sitôt.

Séville assure qu’il n’y a «aucune offre concrète» pour Koundé…