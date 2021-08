Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Lionel Messi refusait le PSG... il y a quelques semaines !

Publié le 11 août 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG a officiellement accueilli Lionel Messi ce mardi, le club de la capitale aurait un temps été recalé par l’international argentin.

C’est enfin officiel depuis ce mardi, Lionel Messi est un joueur du PSG ! L’international argentin a paraphé un contrat qui le liera aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’au 30 juin 2023 plus une année en option assorti d’un salaire fixé à 35 M€/an net bonus compris. Ce faisant, le club de la capitale a réussi à profiter d’une opportunité en or laissée par la mauvaise gestion du FC Barcelone, qui n’était tout simplement pas en mesure de prolonger son emblématique attaquant en raison de ses finances limitées.

Lionel Messi a repoussé une offre du PSG en avril !