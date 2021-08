Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en attaque !

Publié le 11 août 2021 à 17h00 par La rédaction

Une fois le départ de Dario Benedetto conclu, l’OM pourrait se pencher sur le profil d’Alexander Sørloth, l’avant-centre de Leipzig.

Toujours à l’affût d’opportunités pour se renforcer, l’OM cherche à dégraisser un effectif conséquent pour lui permette de réaliser une ou deux affaires d’ici la fin du mercato. Et l’un des postes recherchés est celui du numéro 9. Alors que Dario Benedetto est plus que jamais poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’OM serait sur la piste de son remplaçant et cela pourrait être Alexander Sørloth, l’attaquant du RB Leipzig.

Des contacts initiés entre l’OM et Sørloth