Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour Dario Benedetto !

Publié le 11 août 2021 à 8h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.

Réclamé par André Villas-Boas en 2019 et titulaire indiscutable jusqu’à l’hiver dernier, Dario Benedetto ne semble plus vraiment être au centre du projet de l’Olympique de Marseille. Avec les arrivées de Arkadiusz Milik et de Jorge Sampaoli, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil et désormais, un départ semble la solution la plus probable. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com que la solution pourrait venir d’un prêt au Bétis Séville, alors même que Benedetto a été annoncé avec insistance du côté d’Elche, club dont son agent serait actionnaire majoritaire.

Direction Séville pour Benedetto !