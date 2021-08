Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour le successeur de Benedetto !

Publié le 11 août 2021 à 7h30 par A.C.

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Dario Benedetto pourrait quitter l’OM cet été et Jorge Sampaoli a déjà trouvé son successeur.

En l’absence de Arkadiusz Milik, toujours handicapé par une blessure au genou, le seul véritable numéro neuf de l’Olympique de Marseille est Dario Benedetto. Ce dernier ne devrait toutefois pas faire long feu à l’OM, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il est proche d’un prêt au Real Bétis, alors même qu’Elche a tenté de le convaincre jusqu’au bout. Des informations confirmées par plusieurs médias français comme étrangers, alors que Jorge Sampaoli aurait déjà trouvé son replaçant. Il s’agirait de Giovanni Simeone, qui aurait clairement expliqué aux dirigeants de Cagliari vouloir quitter le club cet été.

Simeone pourrait rester à Cagliari