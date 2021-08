Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est attendu pour ce talent de Ligue 1 !

Publié le 11 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG compterait formuler une offre à Rennes pour Eduardo Camavinga, le directeur sportif rennais a assuré qu’à ce jour, il n’en était rien.

Et si Eduardo Camavinga devenait la sixième recrue du PSG d’ici la fin du mercato alors que Lionel Messi vient tout juste de débarquer à Paris ? Selon les informations divulguées lundi par Foot Mercato , les dirigeants du PSG prévoiraient de lancer une offensive auprès du Stade Rennais avant la clôture estivale de la fenêtre des transferts. Cependant, à ce jour, ni Leonardo ni un autre membre de la direction du PSG n’aurait dégainé une offre à Rennes pour le milieu de terrain de 18 ans.

« Pas de proposition concrète sur le bureau du président. Il reste 3 semaines sur le mercato »