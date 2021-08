Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien réalisé un très joli cet été !

Publié le 11 août 2021 à 2h15 par A.M.

Arrivé en provenance du FC Barcelone cet été, Konrad de la Fuente a déjà impressionné pour ses débuts à l'OM.

Cet été, l'OM s'est montré très actif, recrutant déjà huit joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Interrogé sur les recrues marseillaises, Benoît Cheyrou s'est dit notamment impressionné par Konrad de la Fuente arrivé en provenance du FC Barcelone.

«Je me suis régalé avec Konrad de la Fuente»