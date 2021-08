Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria perd du terrain pour le successeur de Benedetto !

Publié le 11 août 2021 à 20h00 par A.C.

Pablo Longoria va devoir se méfier du Zénith Saint-Pétersbourg, qui semble décidé à souffler Giovanni Simeone à l’Olympique de Marseille.

Un Argentin s’en va et un autre pourrait le remplacer. Alors que la presse espagnole annonce Dario Benedetto toujours plus proche d’une arrivée au Real Bétis, du côté de l’Olympique de Marseille on tiendrait déjà son remplaçant. Jorge Sampaoli pousserait en effet Pablo Longoria à faire quelque chose pour Giovanni Simeone, qui a clamé haut et fort vouloir quitter Cagliari avant la fin de ce mercato estival. L’OM n’est toutefois pas seul sur le fils de Diego Simeone, puisqu’en Italie plusieurs clubs auraient activé cette piste.

Le Zénith prêt à faire une grosse offre pour Simeone