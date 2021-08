Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi... La nouvelle annonce d'Al-Khelaïfi sur le fair-play financier !

Publié le 11 août 2021 à 22h45 par A.M.

Interrogé sur le mercato estival du PSG, Nasser Al-Khelaïfi se montre une nouvelle fois très claire concernant la menace du fair-play financier.

Cet été, le PSG a décidé de frapper très fort en attirant Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Un mercato qui relance les critiques autour du fair-play financier. Mais Nasser Al-Khelaïfi rappelle que parmi les cinq renforts, seul Achraf Hakimi a été transféré, les quatre autres sont arrivés libres, ce qui permet au PSG de réaliser ce mercato sensationnel sans se mettre en danger face au fair-play financier.

«Si on regarde les valeurs de ces joueurs, on est autour de 400-500M€»