Mercato - Real Madrid : Perez a recalé quatre stars mondiales à cause... de Mbappé !

13 août 2021

Lors de ce mercato estival, le Real Madrid a eu l'occasion de recruter Romelu Lukaku, Harry Kane, Raheem Sterling et Lautaro Martinez. Mais le club espagnol n'a pas donné suite à ces propositions.

Le Real Madrid se montre assez discret lors de ce mercato estival. Pour l’instant, le club espagnol n’a recruté que David Alaba, pour renforcer sa défense centrale. Et pour cause, Florentino Perez n’a qu’une idée en tête : recruter Kylian Mbappé cet été. Le dirigeant espagnol espère parvenir à un accord avec le PSG lors de ce mercato estival et le recruter. Selon ABC , le club merengue compte lui proposer un contrat de six ans, accompagné d’un salaire annuel de 25M€. Un dossier, qui empêche le Real Madrid de recruter d’autres joueurs de classe mondiale.

Le Real Madrid a eu l'occasion de s'offrir de grands joueurs cet été