Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pose ses conditions pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 16h15 par La rédaction

Du côté du Real Madrid, on rêve bien évidemment de s'offrir Kylian Mbappé. Et dans l'esprit de Florentino Pérez, tout serait clair concernant l'attaquant du PSG.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, tout le monde du football a désormais les yeux rivés sur Kylian Mbappé. Va-t-il communiquer et surtout de quoi son avenir sera fait ? Voir évoluer ensemble Messi, Neymar et Mbappé est un rêve pour les dirigeants et supporters parisiens. Mais la venue de Messi pourrait pousser l’international français vers la sortie. Et un club reste à l’affut de la moindre opportunité pour recruter le champion du monde : le Real Madrid.

Une offre de 120M€ en préparation