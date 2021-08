Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une terrible bombe au Real Madrid !

Publié le 13 août 2021 à 10h45 par D.M.

Kylian Mbappé aurait annoncé aux dirigeants du Real Madrid qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le PSG et qu'il voulait rejoindre le club espagnol.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé prenait fin lundi prochain ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le joueur prendra la parole afin de s’exprimer clairement sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français refuse de prolonger son bail. Pourtant, les responsables parisiens sont revenus vers lui avec une offre importante comme le 10Sport.com l'a annoncé en exclusivité le 6 août dernier. Pour la presse espagnole, cela ne fait plus de doute : Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid cet été ou l’année prochaine. Mais au PSG, on ne perd pas espoir et on espère que la présence de Lionel Messi dans l’effectif fera changer les choses. « Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre » a déclaré Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation du joueur argentin.

Mbappé a annoncé au Real Madrid qu'il ne prolongerait pas