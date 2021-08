Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette opération légendaire de Pérez a pris un gros tournant !

Publié le 13 août 2021 à 8h30 par Th.B.

Le Real Madrid serait sur les rangs afin d’accueillir à terme Erling Braut Haaland à la Casa Blanca avec Kylian Mbappé. Néanmoins, Chelsea aurait pu jouer un sale tour à Florentino Pérez pour le Norvégien. Explications.

Erling Braut Haaland (21 ans) est l’un des joueurs les plus en vu sur le marché des transferts. D’autant plus qu’il disposerait d’une clause libératoire qui pourra être exercée à compter du 30 juin 2022 fixée à 75M€ dans son contrat avec le Borussia Dortmund qui prendra fin pour sa part en juin 2024. Le Real Madrid garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation du côté du club de la Ruhr et serait même parvenu à déjà mettre en place un accord pour sa venue. Cependant, le Real Madrid aurait pu voir Haaland lui filer sous le nez alors que le club merengue aimerait aligner le Norvégien et Kylian Mbappé à terme.

Avant Lukaku, Chelsea aurait eu un accord avec Haaland !