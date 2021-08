Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur les dessous de l’opération Messi !

Publié le 13 août 2021 à 15h30 par T.M. mis à jour le 13 août 2021 à 15h39

Alors que Lionel Messi est désormais un joueur du PSG, on en apprend un peu plus chaque jour concernant les coulisses de cette opération historique. Et ce vendredi, c’est Guillem Balague qui a fait de nouvelles révélations.

Tout aura donc été très vite pour Lionel Messi et dans ce feuilleton, on est vraiment passé du tout au tout. En effet, il y a quelques jours encore, il était quasiment acté que l’Argentin allait prolonger avec le FC Barcelone. Un accord avait même été trouvé avec Joan Laporta pour un nouveau contrat de 5 ans. Finalement, jeudi dernier, après une réunion avec Jorge Messi, père et agent de Lionel, le président du Barça, pour des raisons économiques, s’est résolu à laisser partir La Pulga. Un communiqué officialisant cette séparation a alors occasionné un véritable tremblement de terre et les regards se sont immédiatement tournés vers le PSG pour accueillir. Et après 5 jours de négociations et un travail acharné en coulisse, le club de la capitale a fini par annoncer l’arrivée de Lionel Messi pour les deux prochaines saisons, avec une troisième saison en option. Une opération retentissante qui fait passer le PSG dans une autre galaxie.

« Messi n’a pas poussé pour la prime à la signature »