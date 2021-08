Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme ultimatum du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 18h15 par A.D.

Pour arracher Kylian Mbappé au PSG cet été, le Real Madrid aurait prévu d'offrir environ 120M€. En cas de réponse négative de la part de Leonardo, Florentino Pérez ne compterait pas surenchérir. Dans un tel scénario, le président du Real Madrid devrait attendre l'été 2022 pour récupérer Kylian Mbappé gratuitement.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé est dans le flou le plus total. Comme il l'a affirmé plusieurs fois, le champion du monde français veut être convaincu par le projet et les recrues du PSG pour continuer l'aventure à Paris. Avec les arrivées conjuguées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Lionel Messi, difficile d'imaginer un meilleur recrutement pour le PSG. Et pourtant, l'avenir de Kylian Mbappé ne serait toujours pas scellé. Dans cette optique, le Real Madrid entendrait bien en profiter, mais pas à n'importe quel prix.

Un transfert à 120M€ ou 0€ pour Kylian Mbappé ?