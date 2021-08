Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A l'OM aussi, l'arrivée de Lionel Messi fait énormément parler !

Publié le 13 août 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, les Classicos face à l'OM vont désormais avoir une saveur différente. Et forcément, sur la Canebière, on n'a pas échappé aux questions sur l'énorme coup réalisé par le club de la capitale avec le sextuple Ballon d'Or.

Cette saison, le Clasico sera particulièrement attendu. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, présenté comme le disciple de Marcelo Bielsa et doté d’un très fort caractère, fera face au PSG et son armada offensive. Malgré la crise de la Covid-19, le club parisien a réalisé un mercato exceptionnel en mettant la main sur des joueurs de classe mondiale gratuitement comme Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. L’attaquant argentin souhaitait rester au FC Barcelone, mais n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec Joan Laporta. Tout est allé ensuite très vite. Les dirigeants du PSG ont pris contact avec son entourage afin de tenter de parvenir à un terrain d’entente. Finalement, les deux parties ont réussi à trouver un accord rapidement autour d’un contrat de deux ans + une année en option, et un salaire de 25M€ par an selon les informations exclusives du 10Sport.com. Une arrivée commentée par les acteurs de la Ligue 1 et notamment par certains membres de l’OM.

« Recruter le meilleur joueur du monde augmente encore plus la différence avec les autres clubs »