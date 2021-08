Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l'OM qui se prononce sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 15h45 par La rédaction

En conférence de presse, le milieu de l’OM Pape Gueye a exprimé sa joie de voir Lionel Messi débarquer en Ligue 1.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a ravi une très grande partie des acteurs de la Ligue 1. Des présidents comme Gérard Lopez ou Jean-Pierre Caillot ont montré beaucoup d’enthousiasme quant à la venue du sextuple Ballon d’Or en dans le championnat de France. Les joueurs sont également pressés d’affronter celui qui est présenté comme le meilleur joueur de l’histoire du football comme l’ont déclaré Angelo Fulgini, Gelson Martins et même un joueur marseillais….

« Ce sera un joueur comme un autre quand on le jouera »