Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Messi laisse une ardoise XXL et des maux de tête au Barca !

Publié le 13 août 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 13 août 2021 à 18h36

Si tout le monde au sein du Paris Saint-Germain est ravi de l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif, la situation serait bien plus tendue au sein du FC Barcelone à l’heure actuelle.

Certains peinent encore à le réaliser mais oui, Lionel Messi est bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain. L’international argentin a effectivement paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Ce faisant, le PSG a profité de l’incapacité du FC Barcelone à prolonger celui qu’on surnomme La Pulga en raison de ses difficultés sur le plan financier, sa masse salariale colossale l’empêchant tout simplement de boucler la prolongation du nouveau numéro 30 parisien. Et tandis que tout le monde au sein du PSG savoure la venue de Lionel Messi, lui qui était attendu par de nombreux joueurs à l’image de Neymar ou Angel Di Maria, le spectre de l’Argentin plane toujours en Catalogne.

Joan Laporta paye la note du départ de Lionel Messi