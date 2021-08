Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur la relation entre Mbappé et Messi !

Publié le 14 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’un potentiel problème entre Kylian Mbappé et Lionel Messi provenant du Français pour ne pas lui avoir souhaité dans la foulée la bienvenue au PSG, il n’en serait rien. Explications.

Mardi, la venue de Lionel Messi au PSG a été officialisée et a précédée sa présentation en tant que nouvelle star parisienne qui a eu lieu mercredi matin. Au cours de cet évènement, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour piquer Kylian Mbappé qui réclamait un projet sportif compétitif afin de se laisser convaincre par une prolongation de contrat. Ce qui est désormais chose faite du point de vue du président du PSG. Néanmoins, Mbappé ne semble toujours pas être sur le point de prolonger son contrat et pourrait même avoir du mal à accepter la venue de Messi à Paris. Ce qui le rapprocherait d’un départ au Real Madrid. Et certains médias ont pris comme preuve la venue tardive d’un message de bienvenue de Kylian Mbappé envers Lionel Messi. La vérité serait tout autre.

Mbappé respecte Messi et serait impatient de jouer avec lui !