Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lâché une réponse fracassante pour Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 8h45 par D.M.

Avant l'Euro, le Real Madrid avait approché le PSG afin notamment d'évoquer l'avenir de Kylian Mbappé. Mais les dirigeants parisiens ont été clairs, le joueur n'est pas à vendre.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de s’offrir Kylian Mbappé.. Et le club espagnol se sent en position de force dans ce dossier, et pour cause. Comme annoncé par le 10Sport en exclusivité, le PSG a formulé une offre importante à son joueur pour le conserver et éloigner la menace espagnole. Mais pour l’heure, rien ne laisse à penser que Mbappé prolongera son contrat, qui s’achève en 2022. Malgré l’arrivée de Lionel Messi au PSG, l’international français refuserait toujours de signer un nouveau bail, ce qui donne un énorme espoir au Real Madrid, attentif à la situation.

Le PSG a prévenu le Real Madrid au sujet de Mbappé