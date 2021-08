Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour le départ de Kehrer !

Publié le 14 août 2021 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé dans le viseur du bayer Leverkusen, Thilo Kehrer ne serait en réalité pas du tout dans l’optique de s’en aller.

L’heure est au dégraissage au PSG après les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Dans cette optique, un joueur comme Thilo Kehrer serait poussé vers la sortie par le club de la capitale. Cela tombe bien, le Bayer Leverkusen et d’autres clubs allemands seraient intéressés, à tel point que l’écurie allemande aurait formulé une offre de 12 M€ selon Goal France . Cependant, tandis que cette offre serait loin des attentes du PSG qui tourneraient plutôt autour de 25 M€, le défenseur allemand aurait d’autres projets.

Thilo Kehrer affirme qu’il va rester