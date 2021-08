Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga pourrait prendre une décision retentissante !

Publié le 13 août 2021 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga serait suivi par les plus grands clubs européens, dont le PSG. Pour pouvoir choisir librement sa prochaine destination, le milieu de terrain du Stade Rennais serait prêt à rester une année de plus en Bretagne.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de l'international français, le PSG serait en embuscade, tout comme plusieurs autres écuries européennes. Et alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, Eduardo Camavinga serait prêt à rester une saison de plus au Stade Rennais pour mieux choisir sa prochaine destination.

Camavinga envisagerait un départ libre à l'été 2022