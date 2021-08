Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va dégainer pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG, le Real Madrid serait maintenant prêt à bouger ses pions dans l’optique de le recruter au cours des prochaines semaines.

On se dirige peut-être vers un feuilleton Kylian Mbappé au cours de cette fin de fenêtre estivale des transferts. En fait, celui-ci dure depuis des mois avec les négociations pour sa prolongation qui patinent, mais il pourrait maintenant connaitre un tournant. Rappelons le contexte : en fin de contrat le 30 juin 2022, l’attaquant de 22 ans refuse toujours de parapher un nouveau bail à l’heure actuelle, et ce en dépit de l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif cette semaine comme le10sport.com vous l’a expliqué ce vendredi. Et c’est ainsi que le Real Madrid se préparerait à saisir l’opportunité.

Une offre de 120 M€ à venir de la part du Real Madrid !