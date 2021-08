Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti met les choses au clair pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid serait à l'affût pour réaliser un énorme coup avec le crack français. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a tenu à faire passer un message clair sur ce feuilleton.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement avec le PSG. Ainsi, le numéro 7 parisien pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient se résoudre à vendre leur crack français cet été s'ils ne parviennent pas à le prolonger très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Et comme le10sport.com vous l'a révélé, Kylian Mbappé est bien loin d'un renouvellement de contrat avec le PSG. D'après nos informations exclusives, la direction parisienne a formulé une très belle offre à Kylian Mbappé. Une proposition de bail qui se rapproche au mieux de celui que vient de signer Neymar. Et alors qu'il veut percevoir un salaire compris entre celui de son partenaire brésilien et de son nouveau coéquipier Lionel Messi, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger avec le PSG. Ce qui pourrait faire les affaires du Real Madrid cet été ou dans un an.

«J'ai toujours une bonne relation avec Al-Khelaïfi, (mais)...»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé. Et comme l'a expliqué le coach du Real Madrid, il ne connait pas la position de Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier malgré leur proximité. « Si je pense que Nasser Al-Khelaïfi ouvrira la porte aux négociations pour Kylian Mbappé ? J'ai toujours une bonne relation avec lui, il m'a donné une grande opportunité de connaître ce club. Je ne sais pas ce qu'il pense de Mbappé. (...) Si j'ai parlé de Kylian Mbappé à Florentino Pérez ? Je suis désolé, mais je ne vais pas parler de ça. Je parle au président tous les jours et nous parlons de tout » , a confié Carlo Ancelotti, avant d'en rajouter une couche dans la foulée.

«Je n'aime pas parler de ceux qui ne sont pas là»