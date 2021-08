Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti interpelle Al-Khelaïfi pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 18h15 par A.D. mis à jour le 13 août 2021 à 18h18

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur ce dossier XXL.

Libre de tout contrat dans un an, Kylian Mbappé place le PSG dans une situation difficile. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de vendre leur numéro 7 cet été s'ils ne le prolongent pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir gratuitement à l'été 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants du PSG ont formulé une très belle offre à Kylian Mbappé pour éviter ce scénario catastrophe. Une proposition qui se rapproche au mieux des émoluments de Neymar. Toutefois, le champion du monde français n'est toujours pas décidé à parapher un nouveau bail avec le PSG, et l'arrivée de Lionel Messi n'y change rien.

«Je ne sais pas ce qu'Al-Khelaïfi pense de Mbappé»