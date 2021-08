Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé va-t-il commettre la plus grosse erreur de sa carrière ?

Publié le 13 août 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et songerait à quitter le PSG malgré l'arrivée de Lionel Messi. Risque-t-il de faire une erreur ?

Cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas chômé en matière de recrutement. En effet, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi ont débarqué depuis l'ouverture du mercato. Un recrutement qui doit enchanter Kylian Mbappé qui n'a jamais caché sa volonté d'évoluer dans la meilleure équipe possible. Mais alors que son contrat au PSG s'achève en juin 2022, le temps presse et Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression sur son attaquant. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », confiait le président du PSG en marge de la présentation de Lionel Messi. Mais Kylian Mbappé ferait-il le mauvais choix en partant ?

Mbappé doit-il quitter le PSG ?

En effet, Kylian Mbappé aurait choisi de quitter le PSG que ce soit cet été ou dans un an à l'issue de son contrat. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que cela coïncide avec le moment où le club de la capitale semble avoir le projet sportif le plus alléchant du football européen avec un recrutement XXL. Mais la volonté de l'attaquant français serait de rejoindre le Real Madrid où il serait probablement la grande star. Autrement dit le dilemme repose sur la question suivante : est-ce qu'il vaut mieux être une star parmi d'autres au PSG où le leader du projet merengue ? Kylian Mbappé semble avoir une idée sur la question puisqu'une prolongation paraît désormais de moins en moins probable. Un choix crucial qui va déterminer la suite de sa carrière.



Selon vous, Kylian Mbappé ferait-il une erreur en quittant le PSG ?