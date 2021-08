Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern en remet une couche sur l'opération Messi !

Publié le 13 août 2021 à 23h15 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG. Interrogé sur le feuilleton Messi, Karl-Heinz Rummenigge a clairement expliqué que cette opération n'était pas faisable pour le Bayern. Alors qu'il vient de s'assoir sur le banc munichois, Julian Nagelsmann en a rajouté une couche.

Alors que Lionel Messi ne pouvait plus faire son retour au FC Barcelone, Leonardo s'est activé pour l'attirer vers le PSG. Et en seulement quelques jours de travail, le directeur sportif du PSG a pu officialiser la signature de Lionel Messi ce mardi soir. De son côté, le Bayern n'a même pas tenté sa chance sur ce dossier. Comme l'a expliqué Karl-Heinz Rummenigge, l'arrivée de Lionel Messi au Bayern aurait posé problème au club sur le plan financier et dans son vestiaire. « Nous n'avons pas essayé de signer (Lionel) Messi, ça n'aurait pas marché pour plusieurs raisons. Sur le plan financier, ce transfert aurait posé des problèmes dans le vestiaire. Les joueurs savent maintenant ce que gagnent tous leurs coéquipiers et faire venir quelqu'un comme Messi nous obligerait à augmenter le niveau de nos salaires. Deuxièmement, il est difficile d'imaginer Messi dans un pays comme l'Allemagne » , a expliqué l'ex-président du Bayern à Bild ce mercredi.

«Certains clubs ont plus de facilité que d'autres à faire ce genre de choses»