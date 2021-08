Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bruno Génésio monte au créneau pour Eduardo Camavinga !

Publié le 13 août 2021 à 19h15 par H.G. mis à jour le 13 août 2021 à 19h18

Alors qu’Eduardo Camavinga semble perturbé par son avenir, son entraîneur au Stade Rennais a tenu à prendre sa défense face aux critiques.

À un an de la fin de son contrat au Stade Rennais, Eduardo Camavinga est plus que jamais dans le flou pour son avenir. En effet, s’il est cité sur les tablettes du PSG et de Manchester United, aucun dénouement ne semble imminent sur la question de son avenir. Et selon certains observateurs, cela perturbe l’international français. C’est bien simple, le flou autour de son futur conduisait le jeune milieu du Stade Rennais à être moins performant tant son esprit est perturbé. Et c’est justement cette théorie qui a été plaidée par Bruno Génésio, l’entraîneur breton plaidant l’indulgence pour Eduardo Camavinga.

« La seule explication est qu'il doit résoudre sa situation »