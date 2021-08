Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé !

Publié le 14 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation de Lionel Messi afin d’envoyer un message clair à Kylian Mbappé pour la prolongation de son contrat, l’attaquant du PSG aurait déjà donné son aval au Real Madrid pour débarquer à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé a témoigné des arrivées successives de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi ces dernières semaines. Cependant, à en croire plusieurs médias dont The Transfer Window Podcast, l’attaquant du PSG ne serait pas convaincu par certains coups de Leonardo et pas emballé par l’idée de continuer sa collaboration avec le directeur sportif du PSG. De quoi pousser la presse à l’envoyer du côté du Real Madrid qui serait prêt selon Carussel Deportivo à formuler une offre de transfert de 120M€ ou de l’attendre libre à la fin de la saison prochaine, soit à l’issue de son contrat au PSG. Et alors que Angel Di Maria a confié à ESPN que Mbappé allait rester cette saison au PSG, son avenir pourrait déjà être tout tracé.

Mbappé aurait donné sa parole au Real Madrid