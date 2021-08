Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman veut tourner la page Lionel Messi…

Publié le 14 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Orphelin de sa légende vivante depuis maintenant un peu plus d’une semaine, le FC Barcelone va devoir apprendre à vivre sans Lionel Messi selon Ronald Koeman.

Jeudi dernier, le FC Barcelone annonçait contre toute-attente le départ de Lionel Messi, le club culé ne pouvant pas lui faire signer un nouveau contrat. Une issue que Joan Laporta a regretté en conférence de presse le lendemain, à l’instar de Lionel Messi dans la journée de dimanche, en larmes. Après 21 ans passés au club culé, Messi a quitté le FC Barcelone pour se lancer un nouveau challenge au PSG. Ayant pu le côtoyer pendant l’espace d’une saison au Barça , Ronald Koeman a appelé à une mobilisation générale pour pouvoir passer à autre chose à l’approche de l’ouverture du championnat de la Liga.

« Vous devez fermer le livre parce que maintenant nous devons nous concentrer sur cette nouvelle saison »