Mercato - PSG : L'énorme prédiction de Di Maria sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le PSG dès cet été. Mais à en croire Angel Di Maria, le champion du monde français va rester à Paris cet été.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé pourrait plier bagages dès cet été et quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi ferme totalement la porte à cette idée. Comme l'a très clairement expliqué le président du PSG, Kylian Mbappé n'a aucune raison de partir lors de ce mercato estival. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant » , a déclaré Nasser Al-Khelaïfi lors de la conférence de présentation de Lionel Messi.

«Avec l'équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu'il va s'en aller»