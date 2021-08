Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a une énorme certitude pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid prévoirait de passer à l’attaque pour enrôler Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole serait persuadé d’être en position de force dans le dossier.

L’avenir de Kylian Mbappé risque de faire couler beaucoup d’encre lors de cette fin de fenêtre estivale des transferts. En effet, à un an de la fin de son contrat, le joueur de 22 ans n’est toujours pas enclin à l’idée de prolonger au PSG, et ce malgré l’arrivée de Lionel Messi cette semaine comme le10sport.com vous l’a indiqué ce vendredi. Ainsi, dans ce contexte, le Real Madrid serait prêt à passer à l’action avec une offensive de départ chiffrée à 120 M€ à en croire les informations dévoilées par la Cadena SER et Le Parisien .

Le Real Madrid y croit pour Kylian Mbappé !