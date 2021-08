Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 14 août 2021 à 12h15 par Th.B.

Alors que le Bayer Leverkusen aurait récemment fait le forcing pour s’attacher les services de Thilo Kehrer, le club allemand aurait décidé d’explorer d’autres options après s’être heurté aux exigences du PSG.

Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi, Leonardo aimerait poursuivre son opération de départs après ceux de Mitchel Bakker via un transfert et les prêts d’Alphonse Aréola, de Marcin Bulka et de Garissone Innocent notamment. Thilo Kehrer semblait jusqu’ici être le plus à même d’être la deuxième vente estivale après Bakker et qui plus est dans le même club, à savoir le Bayer Leverkusen.

Le Bayer explorerait d’autres pistes que Kehrer !