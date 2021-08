Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo si jamais Mbappé s’en va ?

Publié le 14 août 2021 à 12h10 par La rédaction

En Espagne, AS affirme que le départ de Mbappe en juin 2022 est acté et que le PSG vise CR7 pour sa succession. Analyse.

AS affirme que le départ de Kylian Mbappe en juin 2022 est acté dans l’esprit de l’attaquant parisien, qui est fermement décidé à s’engager libre avec le Real Madrid. Selon le journal espagnol, les dirigeants parisiens auraient déjà un plan s’ils ne parvenaient pas à inverser la tendance pour Mbappe : recruter Cristiano Ronaldo libre à la place, l’attaquant portugais étant lui aussi en fin de contrat en juin 2022.

Paris était bien sur CR7 cet été mais…

S’il est clair que le PSG visait Cristiano Ronaldo cet été, qu’il avait pris position pour récupérer l’attaquant portugais si jamais Messi prolongeait à Barcelone, il n’est pas garanti que le projet CR7 sera réactivé l’an prochain, alors que le joueur aura un an de plus. A ce stade, rien ne peut être arrêté dans un sens ou un autre. Dans le contexte actuel, il parait plus probable que le PSG tente d’arracher Erling Haaland, qui ne coûtera plus que 75 millions en transfert du fait de sa clause valable à partir de 2022.