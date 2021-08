Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... Le clan Camavinga sort du silence !

Publié le 14 août 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga aurait alerté le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Interrogé sur son poulain, Jonathan Barnett a expliqué qu'il était encore trop tôt pour sceller définitivement son avenir.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga serait plus que jamais en instance de départ. Alors qu'une prolongation ne serait pas d'actualité, le Stade Rennais devrait se résoudre à vendre son jeune pousse de 18 ans cet été pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Alarmé par la situation d'Eduardo Camavinga, le PSG, le Real Madrid et Manchester United devrait se livrer une bataille colossale cet été pour le recruter.

«Il est encore trop tôt pour prendre une décision sur son avenir»