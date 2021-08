Foot - Mercato - PSG

Mercato : Avec Messi, ce PSG est-il plus fort que les Galactiques du Real Madrid ?

Publié le 14 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG a enrôlé Lionel Messi cette semaine, le club de la capitale française dispose désormais d'un effectif cinq étoiles. Au point de rivaliser avec celui des Galactiques du Real Madrid ?

À l'affût de toutes les opportunités au cours de cette fenêtre estivale des transferts, en témoignent les arrivées libres de Georginio Wijnladum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ainsi que celle d'Achraf Hakimi dans un contexte où l'Inter devait vendre, le Paris Saint-Germain a bouclé l'opération ultime cette semaine. Et pour cause, comme chacun le sait, c'est bel et bien Lionel Messi que le club de la capitale a réussi à enrôler en profitant de son départ du FC Barcelone, le club catalan ayant été incapable de le prolonger en raison de sa masse salariale colossale et de ses finances dans le rouge. Ainsi, l'Argentin de 34 ans au pied gauche magique a paraphé un contrat de deux ans assorti d'une année supplémentaire optionnelle avant d'être accueillir comme une véritable rockstar à Paris. Avec Lionel Messi, le PSG a frappé un coup immense sur le marché des transferts, tant sportif que médiatique ou marketing.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar... Les nouveaux Galactiques ?