Mercato - Barcelone : Enfin le bout du tunnel pour Joan Laporta ?

Publié le 14 août 2021 à 13h00 par D.M.

En négociations avec ses cadres pour qu'ils acceptent de baisser leur salaire, Joan Laporta serait proche de trouver un accord.

Joan Laporta traverse un début de mandat compliqué. Elu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, l’homme de 59 ans avait pour objectif de prolonger le contrat de Lionel Messi. Pour parvenir à ses fins, le dirigeant avait prévu d’alléger considérablement sa masse salariale en se séparant de joueurs comme Samuel Umtiti ou Miralem Pjanic, mais aussi en trouvant un accord avec certains cadres du vestiaire comme Gérard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. Finalement, Joan Laporta n’a pas réussi sa mission et dû être contraint de se séparer de Lionel Messi.

Laporta continue de discuter avec ses cadres