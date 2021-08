Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et Al-Khelaïfi, tout est clair pour Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 12h45 par Th.B.

Respectivement directeur sportif et président du PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient les idées claires en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé : il s’écrira au Paris Saint-Germain ! Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas étiré son engagement et la situation semble avoir atteint une impasse comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août. Malgré la venue de Lionel Messi au PSG, le champion du monde tricolore ne semble toujours pas comblé par le projet sportif renforcé par Leonardo grâce au mercato mené par le directeur sportif du PSG et on se dirige vers un départ libre de tout contrat à la fin de la saison prochaine malgré la revalorisation salariale prise en considération par le PSG, faisant de Mbappé un joueur mieux payé que Lionel Messi et un tantinet en dessous du salaire de Neymar. Pour ce qui est d’un transfert cet été comme la presse espagnole le laisse entendre, il ne faut pas s’attendre à un tel épilogue comme le10sport.com vous l’a révélé et à en croire la position adoptée à la fois par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Leonardo veut un trio Mbappé-Neymar-Messi et Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un départ !