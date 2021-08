Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n’a pas suffi pour cette pépite du PSG !

Publié le 15 août 2021 à 3h45 par T.M.

Prêté avec option d’achat par le PSG, Timothée Pembélé est désormais du côté de Bordeaux. Un choix que Lionel Messi n’a pas inversé.

C’est désormais acté, Lionel Messi est un joueur du PSG. Parti du FC Barcelone, l’Argentin a signé un contrat de 2 ans, avec une troisième année en option avec le club de la capitale. Désormais, pour Leonardo, cela va être compliqué de faire partir des joueurs, eux qui vont tous vouloir jouer avec le sextuple Ballon d’Or. Pour autant, cela n’a rien changé pour certains. Messi ou pas Messi, Timothée Pembélé a choisi de quitter le PSG pour être prêté à Bordeaux.

« On sait tous que Messi est une légende, mais… »