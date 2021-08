Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria envoie un message fort à Leonardo sur son avenir !

Publié le 14 août 2021 à 16h15 par La rédaction

Dans une interview accordée à un média argentin, Angel Di Maria a confié vouloir rester encore quelques saisons en Europe alors que son contrat au PSG expirera à la fin de la saison.

Angel Di Maria constitue une alternative de premier choix pour Mauricio Pochettino derrière ses 3 stars que sont Messi, Neymar et Mbappé. Si l’Argentin est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, il aura alors 34 ans. Poursuivra-t-il au PSG malgré son âge avancé ? Di Maria sera à un tournant de sa fin de carrière et devra surement faire le choix entre retrouver les siens en Argentine ou rester plus compétitif en Europe.

« Je veux continuer à gagner et à remporter des choses en Europe »