Mercato - Barcelone : Les vérités de cet ancien coéquipier de Messi sur son départ…

Publié le 14 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Aussi inattendu que soudain, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone a secoué ses anciens coéquipiers, à commencer par Sergi Roberto.

Lionel Messi avait prévu de prolonger son contrat au FC Barcelone et d’y finir sa carrière. Mais contre toute attente, La Pulga s’est finalement engagée pour deux saisons avec une troisième en option avec le PSG. Un véritable coup de massue pour certains joueurs et supporters du Barça. À l’image de Sergi Roberto, le départ de l’Argentin a eu l’effet d’un tremblement de terre pour tous les catalans.

« Il nous manquera beaucoup, mais nous ne l'oublierons jamais »