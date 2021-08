Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone avait déjà fait son choix pour Lionel Messi !

Publié le 14 août 2021 à 18h45 par D.M.

En recrutant plusieurs recrues estivales au début du mercato estival, le FC Barcelone a scellé l'avenir de Lionel Messi. Joan Laporta savait pertinemment qu'il serait impossible d'enregistrer les nouveaux arrivants et le joueur argentin.

Contrairement à l’été 2020, Lionel Messi semblait prêt à poursuivre sa carrière au FC Barcelone. L’attaquant argentin avait donné son accord à Joan Laporta et était prêt à réduire considérablement son salaire. « J’étais prêt à baisser mon salaire de 50% et on ne m’a rien demandé de plus. Certains ont dit que l’on m’avait demandé une baisse de 30% de plus, c’est un mensonge. Ce n’est pas la vérité » avait-il déclaré au moment de faire ses adieux au FC Barcelone. Car oui, le club catalan n’est pas parvenu à conserver sa star en raison de grosses difficultés financières.

Laporta n'avait aucune chance de conserver Messi