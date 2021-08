Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Depay... Une nouvelle ère s'ouvre après le départ de Messi !

Publié le 14 août 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Lionel Messi parti au PSG, Ronald Koeman compte sur Antoine Griezmann et sur sa recrue, Memphis Depay, pour mener le FC Barcelone vers le succès cette saison.

C’est un emblème du FC Barcelone qui a filé au PSG. Icone du club catalan, Lionel Messi n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants et à prolonger son contrat. « Mon père est revenu à la maison. Il était toute la matinée avec Laporta. Quand il est revenu, il me l’a dit. J’étais mal. Et puis je devais me préparer à le dire à ma femme et nous avons pleuré. Et après nous devions le dire aux enfants. On devait trouver les bons mots car en décembre, on leurs avait dit qu’on restait à Barcelone » a confié la Pulga dans un entretien à BBC . Le joueur argentin a dû choisir sa nouvelle équipe. Annoncé proche d’un départ vers Manchester City durant l’été 2020, Lionel Messi a répondu favorablement à l’appel du PSG. L’international argentin s’est engagé jusqu’en 2023 + une année en option, et touchera un salaire annuel de 25M€ selon nos informations exclusives. Un véritable coup dur pour le FC Barcelone, qui traverse l’une des plus grandes crises de son histoire.

Koeman veut tourner la page Messi

Mais du côté de Ronald Koeman, on est déterminé à tourner la page Lionel Messi. « Nous devons comprendre qu'il y a toujours une fin pour un joueur. Vous devez fermer le livre parce que maintenant nous devons nous concentrer sur cette nouvelle saison. Nous avons de nouveaux joueurs en place et nous devons aller de l'avant, et nous avons le temps pour cela. Nous avons de jeunes joueurs dans l'équipe cette saison, et c'est aussi pour l'avenir, nous travaillons sur l'avenir de ce club, et il est vraiment important d'avoir notre concentration sur cela et de ne pas se concentrer sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Je pense que c'était difficile parce que nous ne parlons pas de n'importe quel joueur, nous parlons de Leo Messi, le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses saisons et nous étions tous déçus qu'il ne joue pas pour nous cette saison. Mais bon, il faut vite changer car on ne peut pas rester dans la déception avec la nouvelle saison qui commence. Vous devez comprendre que c'était une situation difficile pendant quelques jours. Messi représentait tellement pour ce club » a déclaré l’entraîneur du FC Barcelone dans un entretien à ESPN.

Koeman prévient clairement Depay et Griezmann