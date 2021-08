Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente s’éloigne pour Leonardo…

Publié le 14 août 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors qu’Ander Herrera semblait être un joueur potentiellement sur le départ afin de renflouer les caisses du PSG après un mercato XXL, le milieu espagnol a déjà fait part de sa volonté de rester lorsque l’Athletic Bilbao se retirerait de la course à sa signature.

« Je suis toujours super excité. Avec une grande envie de concourir, de gagner une place, de profiter du football et de réaliser des choses avec le PSG ». Voici le message clair qu’Ander Herrera faisait passer à la toute fin du mois de juillet à Goal España alors que The Athletic notamment, qualifiait le milieu de terrain du PSG comme potentiel sacrifié. Depuis, le Paris Saint-Germain est parvenu à recruter Lionel Messi et n’a toujours pas vendu un autre joueur depuis le transfert de Mitchel Bakker. Il ne faudrait cependant pas compter sur Herrera afin de renflouer les caisses du club de la capitale.

Bilbao exclurait une offensive pour Ander Herrera