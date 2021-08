Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Koeman sur la succession de Messi !

Publié le 14 août 2021 à 15h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a émis le souhait de recruter un attaquant lors de ce mercato estival.

Ronald Koeman espérait compter sur Lionel Messi cette saison, mais l’international argentin a filé gratuitement au PSG. À la suite de ce départ, l’entraîneur du FC Barcelone a rencontré son directeur général, Mateu Alemany, pour faire le point et en a profité pour demander des renforts en attaque. Selon Sport, le club catalan pourrait répondre favorablement à la demande de Koeman, mais seulement en cas de départ, cet été, de Martin Braithwaite, annoncé dans le viseur de clubs de Premier League. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien néerlandais a renouvelé sa demande.

« Si c'est possible nous signerons un attaquant »