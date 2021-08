Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi torpille les projets de Leonardo !

Publié le 11 août 2021 à 20h30 par A.C.

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain va totalement relancer la fin du mercato estival.

C’est fait, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, l’ancienne star du FC Barcelone a signé un contrat de deux ans en faveur du PSG, avec une année supplémentaire en option. Il a d’ailleurs été présenté à la presse ce jeudi et a dévoilé les dessous de son arrivée à Paris. « L’une des motivations est le vestiaire avec des joueurs que je connais comme Angel Di Maria, Leandro Paredes… J’ai eu des contacts avec certains du vestiaire et cela a joué un rôle » a expliqué Messi, avant de parler de sa relation avec Mauricio Pochettino. « Ça fait longtemps que je connais le coach. Le fait qu'on soit Argentins facilite les choses. On a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Le staff et l'effectif ont été importants dans ma décision ». Pourtant, le plus difficile devrait commencer pour Leonardo, maintenant que Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain...

Icardi voudrait fuir du PSG

L’arrivée d’un tel joueur ne se fait jamais sans remous... et il devrait vraisemblablement y en avoir beaucoup au Paris Saint-Germain ! D’après les informations de Tuttosport , la première victime du sextuple Ballon d’Or devrait s’appeler Mauro Icardi. Les deux hommes ne s’entendraient pas du tout et le quotidien italien dévoile que Wanda Nara aurait commencé à chercher un nouveau club, dès qu’elle aurait eu vent de l’arrivée de Messi au PSG. La compagne et agent d’Icardi aurait notamment contacté l’AS Roma pour la troisième fois et cela se serait fini par un échec, comme les deux précédentes. En Italie on assure en effet que José Mourinho ne compterait pas du tout sur Icardi et avec le départ d’Edin Dzeko, il voudrait plutôt miser sur Tammy Abraham de Chelsea.

Le retour de Moise Kean tombe à l’eau