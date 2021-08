Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux gros départs à prévoir à cause de Messi ?

Publié le 11 août 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Lionel Messi est officiellement arrivé au PSG ce mardi, la venue de l’international argentin pourrait maintenant conduire le club parisien à dégraisser.

C’est un énorme coup sur le marché des transferts qui a été frappé par le PSG ce mardi. En effet, c’est ce jour que le club parisien a officiellement enregistré l’arrivée de Lionel Messi dans son effectif. L’international argentin a ainsi signé un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 35 M€/an net hors bonus. Ainsi, le PSG aura l’occasion d’aligner un somptueux trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais derrière ce trio déjà surnommé la MNM’s, d’autres pourraient bientôt être invités à s’en aller.

Pablo Sarabia et Mauro Icardi ont un bon de sortie